Nie bądź obojętny - twoja reakcja może uratować życie Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie. Policjantki ze Słubic pomogły kobiecie, która leżała na chodniku i zaopiekowały się nią, do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

We wtorek (2 czerwca) podczas powrotu do słubickiej jednostki w miejscowości Górzyca policjantki zauważyły osobę leżącą na chodniku, przy której były już inne osoby. Funkcjonariuszki natychmiast do niej podjechały. Zatrzymały swoje auto, by sprawdzić, czy nie jest potrzebna pomoc. 70-latka nie mogła wstać, traciła przytomność, uskarżała się na silny ból głowy. Była wystraszona, a mieszkańcy znajdujący się już w pobliżu oświadczyli, że kobieta źle się poczuła i upadła. Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Funkcjonariuszki były przy kobiecie cały czas, aż do przyjazdu karetki pogotowia, monitorując jej czynności życiowe.

Policja apeluje, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób, które potrzebują pomocy. Kiedy zobaczymy kogoś, kto leży na chodniku czy poboczu, zatacza się, ma trudności z utrzymaniem równowagi, nie musi to oznaczać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Nasza odpowiednia reakcja niejednokrotnie może uratować czyjeś życie lub zdrowie.