Policjanci zaopiekowali się miesięcznym dzieckiem
Policjanci każdego dnia podejmują różnorodne interwencje, podczas których najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Tym razem funkcjonariusze zaopiekowali się miesięcznym dzieckiem, którego matka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana, a niemowlę przekazano pod opiekę rodziny.
4 czerwca br. po godzinie 13.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku otrzymał informację od zespołu ratownictwa medycznego o interwencji podjętej w jednym z mieszkań na terenie Radomska. Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem.
Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
Funkcjonariusze przebadali kobietę na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu. W trakcie prowadzonych czynności najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i nie wymagało hospitalizacji. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.
Kobieta została zatrzymana przez policjantów. O całym zdarzeniu został również powiadomiony sąd rodzinny.
Przypominamy, że narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem. W przypadku osoby, na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, Kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Łodzi / kp)