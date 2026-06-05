Policjanci zaopiekowali się miesięcznym dzieckiem Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia podejmują różnorodne interwencje, podczas których najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Tym razem funkcjonariusze zaopiekowali się miesięcznym dzieckiem, którego matka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana, a niemowlę przekazano pod opiekę rodziny.

4 czerwca br. po godzinie 13.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku otrzymał informację od zespołu ratownictwa medycznego o interwencji podjętej w jednym z mieszkań na terenie Radomska. Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem.

Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.

Funkcjonariusze przebadali kobietę na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu. W trakcie prowadzonych czynności najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i nie wymagało hospitalizacji. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim.

Kobieta została zatrzymana przez policjantów. O całym zdarzeniu został również powiadomiony sąd rodzinny.

Przypominamy, że narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem. W przypadku osoby, na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, Kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.