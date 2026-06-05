Szczególna uwaga i zasada ograniczonego zaufania, to warunek bezpieczeństwa na drodze Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, publikujemy nagranie z monitoringu ukazujące potrącenie małoletniego pieszego przez kierowcę samochodu osobowego. Policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów, koncentrację podczas prowadzenia pojazdu, a także zachowanie szczególnej uwagi w rejonie przejść dla pieszych. Przechodząc przez przejście także musimy zachować czujność i obserwować otoczenie.

W środę, 03.06.2026 r. po godzinie 14.00 w Osieku, w powiecie oświęcimskim, na ulicy Głównej, 86-latek kierując samochodem marki Opel, na przejściu dla pieszych potrącił 10-latka. W pobliżu miejsca zdarzenia był patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze natychmiast udzielili pomocy małoletniemu i wezwali pogotowie ratunkowe. Małoletni w stanie przytomnym został przewieziony do szpitala. Po badaniach okazało się, że pomimo poważnie wyglądającego zdarzenia 10-latek doznał jedynie stłuczeń ciała. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. W ustaleniu szczegółów zdarzenia pomogło nagranie z monitoringu. Ukazało ono jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są uwaga i zasada ograniczonego zaufania na drodze.

Jesteś kierowcą? Stosuj zasadę ograniczonego zaufania wobec pieszych

Policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów, koncentrację podczas prowadzenia pojazdu, a także zachowanie szczególnej uwagi w rejonie przejść dla pieszych.

Jesteś pieszym? Stosuj zasadę ograniczonego zaufania wobec kierowców

Pomimo przepisów które chronią pieszego na przejściu dla pieszych, to miejsce nie jest enklawą bezpieczeństwa. Chcąc wejść na przejście zawsze musimy się upewnić, że nic nie nadjeżdża, a pojazdy które jechały ulicą zatrzymały się przed przejściem. Przechodząc przez przejście także musimy zachować czujność i obserwować otoczenie zarówno z lewej jak i z prawej strony przejścia. Jeśli pieszy widzi, że kierowca nie zmniejszył prędkości bezwzględnie należy się zatrzymać przed przejściem i poczekać, aż pojazd przejedzie.

Naucz dziecko bezpieczeństwa

Niezmiernie ważną rolę do spełnienia mają rodzice. Ich obowiązkiem jest uczyć bezpieczeństwa swoje dzieci, przekazywać im cenne rady i wskazówki jak unikać różnych zagrożeń i niebezpieczeństw, a także jak należy się zachować w różnych sytuacjach.

( KWP w Krakowie / mw)

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