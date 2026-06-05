Seryjna podpalaczka zatrzymana na gorącym uczynku Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Lubartowscy policjanci zatrzymali 51-latkę, która dopuściła się szeregu podpaleń na terenie gminy Niedźwiada. Kobieta jeżdżąc rowerem podkładała ogień na łąkach, lasach i nieużytkach rolnych. Seryjna podpalaczka wpadła w ręce policjantów na gorącym uczynku, zaraz po kolejnym podpaleniu. Okazało się, że na koncie ma 39 takich czynów. Została już tymczasowo aresztowana. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Lubartowscy policjanci wspólnie ze strażakami od marca do końca maja br. wielokrotnie podejmowali działania w związku z licznymi pożarami, do których dochodziło na terenie gminy Niedźwiada. Nieznana osoba podkładała ogień na terenie lasów, łąk i nieużytków rolnych. W tym okresie odnotowano łącznie 39 przypadków podpaleń.

Do ostatniego podpalenia doszło w minioną niedzielę, kiedy to służby aż pięciokrotnie reagowały na zgłoszenia dotyczące pożarów. Tego samego dnia lubartowscy policjanci zauważyli rowerzystkę, która przemieszczała się jednośladem w rejonie pożarów. Okazało się, że to ona podkładała ogień w gminie.

51-letnia mieszkanka gminy Niedźwiada została zatrzymana. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej łącznie 39 zarzutów dotyczących sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego, życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Na wniosek Policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Apelujemy do mieszkańców o natychmiastowe informowanie służb o zauważonych pożarach i zadymieniach. Przypominamy również o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z otwartego ognia oraz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szybka reakcja i odpowiedzialne zachowanie mogą zapobiec poważnym stratom oraz zagrożeniu dla życia i zdrowia.