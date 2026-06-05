Kryminalni ustalili i zatrzymali sprawców licznych włamań i kradzieży paliwa z maszyn budowlanych Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Tomaszowscy kryminalni zatrzymali 19 i 20 latka, którzy wielokrotnie dokonywali włamań do maszyn budowlanych z których kradli paliwo. Ich działalność przestępcza sięgała powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego i zamojskiego. Łącznie ukradli ponad 8 000 litrów paliwa, a wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 80 000 zł. Zarzut paserstwa usłyszał również 21-latek, który kupił kradzione paliwo w „korzystnej” cenie. Sprawa wkrótce będzie miała swój finał w sądzie.

Większość zdarzeń przestępczego procederu miała miejsce na terenie powiatu tomaszowskiego, w rejonie miejscowości Bełżec-Lubycza Królewska. Na terenie budowy trasy S17 dochodzić miało wielokrotnie do włamań i kradzieży paliwa ze zbiorników maszyn budowlanych, wykorzystywanych podczas prac przy budowie drogi ekspresowej.

Kryminalni sukcesywnie docierali do coraz szerszego grona osób pokrzywdzonych. Jak się okazało, do zdarzeń z udziałem tych samych sprawców dochodziło również na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego.

Wnikliwa i żmudna praca operacyjnych pozwoliła na ustalenie personaliów sprawców tych przestępstw. Okazali się nimi młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat. Obaj mieszkańcy gminy Adamów. Mundurowi podczas przeszukań zabezpieczyli od mężczyzn część pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz zbiorniki w których przechowywali kradzione paliwo.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie im zarzutów. 19-latek usłyszał ich łącznie 20, zaś jego 20-letni kolega 13. Wszystkie dotyczyły kradzieży z włamaniem, a w jednym przypadku usiłowania dokonania tego przestępstwa.

Podejrzani przyznali się do popełnionych czynów. Łącznie ukradli ponad 8 000 litrów paliwa. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 80 tys. zł.

Za swoje przewinienia odpowiedzą przed sądem. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni ustalili również pasera, który zakupił część kradzionego paliwa w „korzystnej” cenie. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec gminy Józefów. Mężczyzna również usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.