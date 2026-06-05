Policjanci zakończyli działania poszukiwawcze na Jeziorze Solińskim Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Zakończyły się działania poszukiwawcze na Jeziorze Solińskim. Do działań wykorzystano specjalistyczny sprzęt, który zlokalizował ciało poszukiwanego mężczyzny znajdujące się na znacznej głębokości. Dziś przed południem, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, przy użyciu podwodnego drona, wydobyli ciało mężczyzny, który we wtorek wieczorem wskoczył do jeziora.

We wtorek około 19.00, funkcjonariusze z Leska otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który z korony zapory, wskoczył do Jeziora Solińskiego. Na miejsce natychmiast skierowano leskich policjantów oraz inne służy.

Od początku działań w akcję ratunkową, a następnie poszukiwawczą, zaangażowani byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lesku i podkarpaccy kontrterroryści, którzy dysponowali podwodnym dronem. Warunki panujące pod wodą uniemożliwiały przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania, dlatego wykorzystanie nowoczesnej technologii było niezbędne do realizacji zadania.

Nowoczesny sprzęt umożliwił dokładne sprawdzenie dna zbiornika oraz prowadzenie działań na znacznych głębokościach, niedostępnych dla standardowych metod poszukiwawczych.

W środę zlokalizowano miejsce, gdzie znajdowało się ciało. Z uwagi na znaczną głębokość i trudne warunki panujące w akwenie, tego dnia nie było jednak możliwości wydobycia ciała, a policjanci prowadzili czynności związane z przygotowaniem akcji wydobycia ciała.

Dziś od rana czynności zostały wznowione. Dodatkowo w działaniach podkarpackich policjantów wsparli płetwonurek z SPKP z Gdańska i funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Przed południem, funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, przy użyciu podwodnego drona, wydobyli ciało mężczyzny.

Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Potwierdzana jest tożsamość mężczyzny.

Zaangażowanie funkcjonariuszy, doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt i dobra współpraca z Dyrekcją Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, pozwalały skutecznie zrealizować te wymagające działania poszukiwawcze.