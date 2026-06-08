Policjanci zatrzymali 23-latka odpowiedzialnego za odbiór pieniędzy od oszukanych osób Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej współpracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach i Łęczycy zatrzymany został mężczyzna, który w sprawie oszustw metodą „na policjanta” pełnił funkcję tzw. obieraka. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi teraz w areszcie. Funkcjonariusze odzyskali większość utraconej gotówki.

Policjanci realizując czynności ukierunkowane na zatrzymywanie sprawców oszustw dokonywanych metodą „na legendę”, ustalili, że jedna z osób pełniących rolę tzw. odbieraka porusza się samochodem marki Ford Fiesta oraz że 3 czerwca 2026 roku będzie przebywać na terenie Łęczycy. Dzięki ścisłej współpracy policjantów oraz sprawnie przeprowadzonym działaniom mężczyzna został zatrzymany tego dnia w Łęczycy na jednym z parkingów. Podczas przeszukania mężczyzny oraz samochodu, którym się poruszał funkcjonariusze ujawnili gotówkę, którą 23-latek odebrał tego dnia od osób starszych. Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy wskazujący na jego udział w przestępczym procederze polegającym na oszukiwaniu osób starszych.

Śledczy ustalili, że zatrzymany działał na terenie kilku powiatów między innymi poddębickim, pabianicki i łęczyckim brał udział w oszustwach na szkodę seniorów, w wyniku których pokrzywdzeni stracili łącznie ponad 60 tysięcy złotych. Ponadto mężczyzna usiłował dokonać kolejnych oszustw, których wartość wynosiła blisko 40 tysięcy złotych.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Poddębicach gdzie usłyszał zarzuty dotyczące dokonania oszustw, usiłowania oszustw oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego 3 miesiące tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują zgromadzony materiał i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób związanych z tym procederem.

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