Uderzenie w przestępczość gospodarczą. Sześć osób zatrzymanych Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych. Działania zostały przeprowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Radomsku nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim. Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli działać na szkodę jednego z przedsiębiorstw, osiągając z tego tytułu korzyści majątkowe. Według ustaleń śledczych wyrządzona szkoda wynosi blisko 4 miliony złotych.

W wyniku prowadzonego postępowania funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na wytypowanie osób mogących mieć związek z przestępczym procederem.

Efektem pracy śledczych była realizacja przeprowadzona 1 czerwca br. na terenie województwa mazowieckiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zatrzymali sześć osób oraz przeprowadzili przeszukania miejsc zamieszkania i pomieszczeń użytkowanych przez podejrzanych.

Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz przedmioty mogące stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Zabezpieczone materiały zostaną poddane dalszej analizie procesowej.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych, w tym przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Wśród zatrzymanych są trzy kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 35 do 71 lat. Trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast kolejnym trzem przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem jej działalnością. Ponadto podejrzani odpowiedzą za przestępstwa gospodarcze i skarbowe objęte prowadzonym śledztwem.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

Za najpoważniejsze z zarzucanych przestępstw grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / kp)