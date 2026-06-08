Aresztowany za posiadanie narkotyków Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Suwalscy kryminalni zatrzymali 39-latka, który posiadał środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 17 kilogramów narkotyków. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Suwalscy kryminalni na jednej z ulic w mieście zatrzymali mężczyznę, który zgodnie z ustaleniami, mógł posiadać narkotyki. Podejrzenia mundurowych sie potwierdziły. Podczas szczegółowego przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania policjanci znaleźli sproszkowane i skrystalizowane substancje umieszczone w foliowych woreczkach na półkach oraz szafkach. Badanie wykazało, że była to amfetamina i kryształ o łącznej wadze ponad 100 gramów.

Policjanci przy zatrzymanym mieszkańcu Suwałk znaleźli również kluczyki do samochodu. Ustalili miejsce, gdzie zaparkowane jest auto. W bagażniku Volkswagena znaleźli sportową torbę, wewnątrz której znajdowało się 12 paczek sprasowanej plastycznej substancji koloru brązowego. Wstępne badanie narkotesterami wykazało, że był to haszysz. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 17 kilogramów narkotyków. Całość została przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.

Suwalczanin został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Prokurator przedstawił 39-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, a sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za to przestępstwo, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.