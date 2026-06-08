Udaremnione oszustwo metodą „na policjanta”. Gdańscy kryminalni zatrzymali sprawcę na gorącym uczynku Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu Kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymany został 60-latek, który próbował wyłudzić od seniora ponad 11 000 złotych. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, kiedy uciekał z przekazaną mu gotówką. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Wszystko zaczęło się od telefonu, który odebrał w piątek (5 czerwca) mieszkaniec miasta. Na telefon stacjonarny seniora zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako oficer gdańskiej komendy i poinformował, że prowadzi tajną i poważną akcję przeciwko mafii wyłudzającej pieniądze. 60-latek poinformował seniora o tym, że jego pieniądze są zagrożone i kazał mu podać ilość gotówki, którą mężczyzna trzymał w domu.

Cała rozmowa z oszustem trwała ponad 5 godzin. Podczas niej oszust kazał nawet zadzwonić seniorowi pod numer alarmowy 112, a podstawiony operator potwierdził, że rzeczywiście jest prowadzona policyjna akcja. Oszust regularnie podkreślał powagę sytuacji i kazał wykonywać mężczyźnie jego polecenia, bo w przeciwnym razie miała czekać go odpowiedzialność karna. Po kilku godzinach rozmowy oszust polecił seniorowi, aby ten zapakował gotówkę w wysokości 11 180 złotych i pojechał do centrum miasta. Tam senior spotkał się z oszustem, a gdy zorientował się, że padł jego ofiarą, 60-latek wyrwał z jego rąk saszetkę z pieniędzmi i zaczął uciekać. W tym momencie na miejscu pojawili się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. To dzięki nim mężczyzna został zatrzymany, a oszczędności życia wróciły do zmartwionego właściciela.

Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej i usiłowania oszustwa. Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Śródmieście w Gdańsku sąd podjął decyzję o jego aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.