Aż 14 zarzutów dla mężczyzny, który został zatrzymany do kradzieży paliwa. Wpadł razem ze wspólnikiem Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, realizując działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu, wspólnie z policjantami Komisariatu Policji w Nowogrodźcu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie kradzieży z włamaniem. Jak wynika z akt sprawy sprawcy po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń zbiornika paliwa ciągnika siodłowego dokonali kradzieży oleju napędowego. Do popełnienia czynu mężczyźni przygotowali się w dość skrupulatny sposób – w pojeździe, którym przyjechali na miejsce posiadali zbiornik na paliwo wyposażony w pompę oraz węże. Cały wysiłek na marne – gdyż ostatecznie wpadli w ręce mundurowych. Jak się okazało na swoim koncie mieli znacznie więcej przestępstw.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia policjanci przystąpili do intensywnych czynności zmierzających do ustalenia, a co ważniejsze zatrzymania sprawców.

W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych funkcjonariusze wytypowali pojazd, którym mogli poruszać się sprawcy. Kierujący samochodem osobowym zignorował wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania, podjął próbę ucieczki i doprowadził do kolizji z radiowozem.

Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz znajdował się w stanie nietrzeźwości - miał blisko promil alkoholu w organizmie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało również, że wcześniej zażywał środki odurzające. W związku z tym pobrano od niego krew do dalszych badań. Na domiar złego policjanci ujawnili kilka porcji metamfetaminy, które należały do 22-latka. Ponadto samochód, którym kierował posiadał tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu.

W bagażniku znajdowały się węże gumowe oraz specjalny metalowy pojemnik na paliwo wyposażony w pompę zasilaną elektrycznie, pozwalającą na szybkie ściągnięcie oleju napędowego. Pojazd został zabezpieczony procesowo, a kierowca i jego 48-letni pasażer zatrzymani.

22-latek początkowo usłyszał pięć zarzutów dotyczących posiadania środków odurzających, usiłowania kradzieży z włamaniem do zbiornika paliwa, używania tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej i kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Dalsze czynności prowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji w Nowogrodźcu pozwoliły na zgromadzenie materiału dowodowego wskazującego, że zatrzymany ma związek z kolejnymi przestępstwami. W efekcie 22-latek usłyszał następnych dziewięć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz kradzieży oleju napędowego popełnionych od marca do maja bieżącego roku. Zarzuty obejmują kradzież blisko 5 tysięcy litrów oleju napędowego. Podejrzany działał w warunkach recydywy, ponieważ był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. W związku z tym grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

48-letni pasażer usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Niebawem o jego dalszym losie zdecyduje sąd.