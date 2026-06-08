17-latka odpowie za wywołanie fałszywego zagrożenia Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj W minioną środę policjanci zatrzymali 17-letnią mieszkankę Starachowic, która jest podejrzewana o fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Młoda kobieta na komunikatorze internetowym pisała, że planuje zamach na szkołę. 17-latka jeszcze tego samego dnia trafiła do policyjnej celi, a w czwartek usłyszała zarzut. Za takie przestępstwo może grozić nawet 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 17-latki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. policyjny dozór.

W minioną środę policjanci z wydziału kryminalnego starachowickiej jednostki, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ustalili i zatrzymali 17-letnią mieszkankę Starachowic. Młoda kobieta wykorzystując internet wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.

Policjanci, którzy wpadli na ten trop, bardzo poważnie potraktowali informacje zamieszczone w sieci. 17-latka jeszcze tego samego dnia została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi, a urządzenia elektroniczne z których korzystała, zostały zabezpieczone do dalszych czynności.

17-latka następnego dnia usłyszała zarzut dotyczący fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za który kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. policyjny dozór.