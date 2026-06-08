Podpalił stodołę i groził podpaleniem kolejnego budynku znieważając przy tym operatora numeru alarmowego Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu suskiego, który podpalił stodołę. Mężczyzna zadzwonił też na numer alarmowy znieważając operatora numeru 112, grożąc podpaleniem budynku użyteczności publicznej na terenie Wadowic Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek 5 czerwca br. o godzinie 16:30 do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który w sposób wulgarny miał znieważyć operatora numeru alarmowego 112. Dzwoniący miał również poinformować operatora, że dokona podpalenia budynku użyteczności publicznej na terenie Wadowic.

Suscy policjanci zaraz po otrzymaniu tego zgłoszenia zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu suskiego. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna ten odpowiada również za pożar stodoły w Budzowie, którą podpalił tego samego dnia.

W niedzielę 7 czerwca 38-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, gdzie usłyszał zarzuty zniszczenia rzeczy, znieważenia funkcjonariusza publicznego, fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu i wywołania przekonania o istnieniu zdarzenia, które może zagrażać życiu i zdrowiu wielu ludzi. Mężczyzna do przedstawionych zarzutów się przyznał. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem. Wobec 38-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Przypominamy, że operatorzy numerów alarmowych zostali objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dzwoniące bezkarnie grożą i znieważają operatorów numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny zagrożone surowszą karą, jeśli zostały dokonane wobec funkcjonariusza publicznego, niż wobec innej osoby.

( KWP w Krakowie / kp)

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