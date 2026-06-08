Usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki! Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Wczoraj zarzuty usłyszał 19-latek zatrzymany w związku ze śmiercią 16-latki. Policjanci ujawnili ciało nastolatki, po zgłoszeniu dotyczącym braku kontaktu bliskich z dziewczyną. Już wstępne czynności potwierdziły, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Dzisiaj odbędzie się posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W piątkowy wieczór ( 5 czerwca) bialscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące 16-latki. Z informacji przekazanych przez matkę nastolatki wynikało, że od kilku dni rodzina nie ma z dziewczyną żadnego kontaktu. Natychmiast podjęliśmy czynności mające na celu ustalenie miejsce jej pobytu.

Szybka reakcja i zaangażowanie policjantów przyniosły efekty. Funkcjonariusze potwierdzili, gdzie w ostatnim czasie dziewczyna przebywała. Tam odnaleźli ciało 16-latki. Na miejscu wykonali szereg czynności procesowych w tym oględziny miejsca zdarzenia. Czynności wykonywane były pod nadzorem prokuratora, decyzją, którego ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. Już wstępne czynności potwierdziły, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Policjanci zatrzymali do sprawy 19-latka. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu. Dzisiaj odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.