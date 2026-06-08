Oddali hołd przy grobie weterana Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj W ciszy bielskiego cmentarza, pośród szumu drzew i zapachu zniczy, zatrzymał się czas. Motocykle ucichły, a ich stalowe serca oddały miejsce pamięci. Członkowie IPA, Right Riders Katowice oraz Chapter Oświęcim wspólnie z Prezesem Honorowym Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP stanęli przy grobie śp. podinsp. Bogdana Laskowskiego – człowieka służby, honoru i odwagi, którego życie na zawsze wpisało się w historię polskich misji pokojowych.

Przybyli tam nie jako podróżnicy przemierzający kolejne kilometry VII Rajdu Weteranów, lecz jako bracia pamięci. Wśród czarnych kurtek, emblematów i sztandarów nie było miejsca na pośpiech. Była zaduma. Było wspomnienie. Była wdzięczność.

Płomienie zniczy drżały lekko na wietrze, jakby niosły szept tych, którzy odeszli przedwcześnie, pozostawiając po sobie ślad służby i poświęcenia. Nad grobem Bogdana Laskowskiego pochylili głowy ludzie, których łączy droga, mundur, motocyklowa pasja i głęboki szacunek dla tych, którzy pełnili służbę do końca.

Tego dnia ryk silników nie był symbolem wolności, lecz hołdem. Każdy przejechany kilometr prowadził do miejsca, gdzie pamięć spotyka się z wiecznością. W Bielsku-Białej, w cieniu beskidzkich wzgórz, motocykliści stworzyli żywy pomnik – nie z kamienia, lecz z obecności, braterstwa i pamięci.

Bo są ludzie, których nie da się zamknąć w datach wyrytych na nagrobku. Żyją w opowieściach, wspomnieniach i gestach tych, którzy wracają do nich po latach. A gdy Ridersi zapalili znicze przy grobie Bogdana Laskowskiego, płomień ten stał się symbolem czegoś większego – pamięci, która nie gaśnie, i honoru, który trwa dłużej niż czas.

tekst i zdjęcia: Right Riders Katowice