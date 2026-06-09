Funkcjonariusz KWP we Wrocławiu z kolejnym sportowym sukcesem Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusz KWP we Wrocławiu, który na co dzień realizuje odpowiedzialne zadania służbowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców regionu, z powodzeniem rozwija również swoje sportowe pasje, osiągając znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej. 6-7 czerwca poznańska Malta gościła najlepszych polskich wioślarzy, którzy rywalizowali o medale Enea Mistrzostw Polski Seniorów oraz Enea Mistrzostw Polski Masters. W rywalizacji udział wzięło ponad 200 zawodników z 40 polskich klubów. W konkurencji 4xMix zaszczytne I miejsce zajął asp. Kacper Grabowski. W ostatnich dniach podjął, także wyzwanie biegowe uczestnicząc w 12. Nocnym Półmaratonie Wrocław.

W dniach 6–7 czerwca br., asp. Kacper Grabowski uczestniczył w Enea Mistrzostwach Polski Masters, gdzie w konkurencji 4xMix zdobył zaszczytne I miejsce. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zwycięska osada mieszana składała się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn reprezentujących „Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy Warszawa” oraz „Klub Wioślarzy Pegaz Wrocław”. Dzięki doskonałemu przygotowaniu, zaangażowaniu oraz skutecznej współpracy całej załogi zawodnicy sięgnęli po złoty medal, potwierdzając swoje wysokie umiejętności sportowe i wolę walki do ostatnich metrów wyścigu.

To kolejny przykład na to, że dolnośląscy funkcjonariusze nie tylko dbają o bezpieczeństwo obywateli, ale również aktywnie promują zdrowy styl życia, konsekwencję w dążeniu do celu oraz wartości związane z rywalizacją sportową.

W ostatnich dniach policjant podjął, także wyzwanie biegowe uczestnicząc w 12. Nocnym Półmaratonie Wrocław. Start w jednej z największych imprez biegowych w kraju był kolejną okazją do sprawdzenia własnych możliwości, wytrzymałości oraz sportowego charakteru.

Aktywność sportowa asp. Kacpra Grabowskiego nie ogranicza się wyłącznie do jednej dyscypliny. Od wielu lat angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia sportowe, regularnie biorąc udział w zawodach i wydarzeniach promujących aktywność fizyczną. Swoją postawą pokazuje, że pasję do sportu można skutecznie łączyć z wymagającą służbą policyjną, osiągając sukcesy zarówno zawodowe, jak i sportowe.

Zdobyty złoty medal podczas Enea Mistrzostw Polski Masters jest kolejnym cennym osiągnięciem w sportowym dorobku funkcjonariusza. Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz życzymy dalszych osiągnięć, satysfakcji z podejmowanych wyzwań i kolejnych powodów do dumy zarówno dla niego, jak i całego środowiska policyjnego województwa dolnośląskiego.