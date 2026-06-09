Wstępne podsumowanie policyjnych działań podczas czerwcowego długiego weekendu Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Zakończyły się policyjne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas czerwcowego długiego weekendu. Od środy 3 czerwca do poniedziałku 8 czerwca 2026 roku policjanci ruchu drogowego w całym kraju czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących osób.

Ze względu na zwiększone natężenie ruchu związane z wyjazdami i powrotami każdego dnia do służby kierowano blisko 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze byli obecni przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie występowało największe natężenie ruchu. Policjanci dbali o jego płynność, udzielali pomocy uczestnikom ruchu drogowego oraz reagowali na zachowania niezgodne z przepisami.

Do działań kierowani byli również policjanci z grup SPEED, których zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom na drogach. Funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole prędkości, wykorzystując m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory.

Szczególna uwaga policjantów była skierowana na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowe przewożenie dzieci w pojazdach, nieprawidłowe zachowania kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także eliminowanie z ruchu osób kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu.

Według wstępnych danych, w okresie od 3 do 8 czerwca 2026 roku doszło do 382 wypadków drogowych, w których 28 osób poniosło śmierć, a 446 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 2115 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz 600 wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku doszło do 417 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób, a 507 zostało rannych. Policjanci ujawnili wtedy 2490 kierujących pod działaniem alkoholu oraz 588 wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Oznacza to, że podczas tegorocznych działań odnotowano o 35 mniej wypadków drogowych oraz o 61 mniej osób rannych. Policjanci ujawnili także o 375 mniej kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu. Niestety, pomimo mniejszej liczby wypadków, w ich następstwie śmierć poniosły o 2 osoby więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Za każdą z tych liczb stoją konkretni ludzie i konkretne zdarzenia. Każdy wypadek drogowy, szczególnie ten, w którym ktoś traci życie lub zdrowie, pokazuje jak ważne są odpowiedzialność, przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek na drodze.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych każdego dnia. Dostosowanie prędkości do warunków ruchu, zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, koncentracja podczas jazdy oraz trzeźwość za kierownicą mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.