Przasnyscy kryminalni przejęli nielegalne papierosy. Straty dla budżetu państwa mogły wynieść ponad 655 tysięcy złotych Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Ponad 372 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Nielegalny towar znajdował się w samochodzie osobowym oraz w miejscu zamieszkania jego właścicielki. Gdyby wyroby trafiły do obrotu, straty skarbu państwa mogłyby wynieść ponad 655 tysięcy złotych.

Realizacja została przeprowadzona w związku z informacjami uzyskanymi przez policjantów, dotyczącymi przechowywania i sprzedaży wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy. Funkcjonariusze ustalili miejsce postoju samochodu Renault i objęli go obserwacją.

Podczas wykonywanych czynności policjanci zwrócili uwagę na charakterystyczny zapach tytoniu wydobywający się z wnętrza pojazdu oraz widoczne w środku opakowania, wykorzystywane zwykle do transportu kontrabandy. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa pojazd został zabezpieczony, a następnie poddany szczegółowym oględzinom.

W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili 93 kartony papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Dalsze czynności przeprowadzone w miejscu zamieszkania właścicielki pojazdu doprowadziły do zabezpieczenia kolejnych nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Łącznie policjanci zabezpieczyli 372 356 sztuk papierosów bez wymaganych oznaczeń. Z ustaleń wynika, że uszczuplenie podatkowe z tego tytułu wyniosłoby ponad 655 tys. zł.

W związku ze sprawą zatrzymana została 50-letnia mieszkanka powiatu przasnyskiego. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Obrót wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy jest przestępstwem skarbowym zagrożonym surowymi konsekwencjami prawnymi. Kupując nielegalne wyroby, wspieramy działalność przestępczą i narażamy skarb państwa na znaczne straty finansowe.