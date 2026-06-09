Murph Challenge z okazji Dnia Weterana. Policjanci XXXVIII i XXXIX rotacji JSPP stanęli do sportowego wyzwania Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa policjanci XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, którzy obecnie pełnią służbę na terenie misji, oraz funkcjonariusze XXXIX rotacji, przygotowujący się do wyjazdu podczas szkolenia w Szkole Policji w Słupsku, zmierzyli się w wyjątkowym wyzwaniu sportowym – Murph Challenge.

Do rywalizacji każda z rotacji wytypowała po trzech funkcjonariuszy, którzy reprezentowali swoje zespoły w jednym z najbardziej wymagających treningów funkcjonalnych na świecie. Murph Challenge składa się z biegu na dystansie 1 mili (ok. 1,6 km ), 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów oraz ponownego biegu na dystansie 1 mili. Trening upamiętnia porucznika Michaela P. Murphy’ego, żołnierza Navy SEAL, który poległ podczas działań bojowych w Afganistanie.

Od lat, na całym świecie trening ten wykonywany jest przez żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz sportowców jako forma oddania hołdu poległym oraz wszystkim weteranom, którzy służyli swojej ojczyźnie. Dla wielu uczestników Murph Challenge jest nie tylko próbą sprawności fizycznej, ale przede wszystkim symbolem pamięci, poświęcenia i szacunku dla tych, którzy stawiali służbę ponad własne bezpieczeństwo.

Zawody przebiegły w atmosferze zdrowej rywalizacji, wzajemnego szacunku i koleżeństwa, stanowiących fundament służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji.

Wyniki Murph Challenge:

XXXVIII rotacja JSPP

Andrzej Mikłusiak - 34 min 03 s Kamil Rudecki - 47 min 21 s Adam Sarzyński - 52 min 12 s

XXXIX rotacja JSPP

Krystian Zygmunt - 28 min 54 s Rafał Antys - 35 min 22 s Radosław Walo - 53 min 48 s

Klasyfikacja drużynowa (łączny czas)

XXXVIII rotacja JSPP: 2 h 13 min 36 s

XXXIX rotacja JSPP: 1 h 58 min 04 s

Gratulujemy wszystkim uczestnikom podjęcia wyzwania i godnego uczczenia Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Murph Challenge po raz kolejny udowodnił, że wytrwałość, dyscyplina i duch zespołu są wartościami, które łączą funkcjonariuszy niezależnie od miejsca pełnienia służby.