Funkcjonariusze WRD KMP w Rzeszowie wsparli szkołę w Kosowie Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie po raz kolejny pokazali, że policyjna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale także gotowość do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Dzięki ich inicjatywie zorganizowano zbiórkę środków finansowych na rzecz szkoły w miejscowości Bosce w Kosowie.

Celem przedsięwzięcia było wsparcie placówki edukacyjnej, która na co dzień zmaga się z ograniczonym dostępem do podstawowych materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć. Szkoła od wielu lat może liczyć na zaangażowanie rodziców uczniów, którzy regularnie wspierają jej funkcjonowanie poprzez wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych wokół budynków szkolnych oraz dbanie o ich otoczenie. Pomimo ich wysiłków placówka nadal potrzebuje wsparcia w zakresie wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy WRD KMP w Rzeszowie oraz hojności osób, które wsparły zbiórkę, udało się zgromadzić środki pozwalające na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla szkoły. Wśród przekazanych darów znalazły się przybory szkolne, materiały edukacyjne oraz wyposażenie wspierające codzienną pracę nauczycieli i naukę uczniów. Dzieci otrzymały również sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych aktywności ruchowych.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy z funkcjonariuszami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Szczególne podziękowania należą się asp. Grzegorzowi Andranowskiemu, który aktywnie zaangażował się w organizację i koordynację działań na miejscu. Dzięki jego wsparciu oraz pomocy pozostałych funkcjonariuszy służących w Kosowie zakupione artykuły trafiły bezpośrednio do potrzebującej szkoły.

Akcja zbiegła się w czasie ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Z tej okazji funkcjonariusze przygotowali dla uczniów dodatkową niespodziankę. Każde dziecko otrzymało drobny upominek w postaci słodyczy, który wywołał wiele radości i uśmiechów. Ten symboliczny gest sprawił, że dzień przekazania pomocy stał się dla uczniów wyjątkowym wydarzeniem.

Przekazane wyposażenie, przybory szkolne oraz sprzęt sportowy zostały bardzo ciepło przyjęte przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Otrzymana pomoc przyczyni się do poprawy warunków nauki oraz stworzy dzieciom lepsze możliwości rozwoju zarówno w sferze edukacyjnej, jak i sportowej.

Inicjatywa funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie jest przykładem tego, że policyjna służba nie kończy się na realizacji codziennych obowiązków. To także wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do działania i chęć niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu policjantów, darczyńców oraz funkcjonariuszy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie udało się zrealizować przedsięwzięcie, które przyniosło wiele radości i realnego wsparcia dla uczniów szkoły w Bosce.