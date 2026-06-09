Nakielski policjant został dawcą szpiku kostnego Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Sierż. Karol Tarnolicki, funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego komendy powiatowej w Nakle nad Notecią, został dawcą szpiku kostnego, aby uratować życie swojego „genetycznego bliźniaka”. Tym samym udowodnił, że policyjne motto „pomagamy i chronimy” to realne działania również w sytuacjach niezwiązanych ze służbą.

Sierżant Karol Tarnolicki na co dzień pełni służbę w nakielskiej „patrolówce", gdzie czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu nakielskiego. Pod koniec maja, swoim zachowaniem udowodnił, że pomaganie „ma we krwi”, oddając szpik kostny, aby uratować swojego „genetycznego bliźniaka”.

Nakielski policjant podczas szkolenia podstawowego, które odbył w 2023 r. w Szkole Policji w Pile, skorzystał z okazji, jaką była zorganizowana przez placówkę akcja pod nazwą „Uratuj komuś życie – akcja rejestracja”. Jej celem było zachęcenie jak największej liczby osób do rejestracji w bazie danych potencjalnych dawców szpiku. Co też uczynił nasz Kolega Karol.

Zaledwie półtora roku później, do nakielskiego policjanta zgłosili się przedstawiciele DKMS z informacją, że „genetyczny bliźniak” funkcjonariusza potrzebuje pomocy. Karol bez chwili wahania zadeklarował pomoc. Przeszedł wstępne procedury, które pod koniec maja zakończyły się pobraniem od niego szpiku kostnego, aby uratować życie.

Mundurowy swoją postawą dobitnie udowodnił, że policyjne motto „pomagamy i chronimy” to nie puste słowa, lecz realna pomoc niesiona potrzebującym, także poza służbą.