Areszt dla 23-latka za posiadanie materiałów z pornografią Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafił 23-letni mieszkaniec Głogowa podejrzany o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Na wniosek Prokuratora, Sąd wobec mężczyzny zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Cała sytuacja miała swój początek na dworcu kolejowym w Gdańsku Głównym. Funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu otrzymali zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, którego zachowanie budziło niepokój - miał on stać niebezpiecznie blisko krawędzi peronu.

Mundurowi natychmiast zareagowali i pojechali we wskazane miejsce. Aby zapewnić mężczyźnie bezpieczeństwo, policjanci wspólnie z nim opuścili peron i dalszą część rozmowy prowadzili w bezpiecznym miejscu. Jak się następnie okazało, człowiek ten miał w telefonie zdjęcia oraz filmy pornograficzne z udziałem osób małoletnich.

Policjanci zatrzymali 23-latka i przewieźli do najbliższej jednostki Policji. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec 22-latka tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.