Kopnął w głowę kobietę - został zatrzymany przez bałuckich policjantów Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z II Komisariatu Policji w Łodzi, zatrzymali 41- latka, który z błahego powodu, okazując przy tym rażące lekceważenie porządku prawnego kopnął 55-letnią kobietę w głowę. Powodem miało być jej otarcie się podczas przejścia o jego partnerkę. Agresor usłyszał już zarzut. Z uwagi na fakt, że działał w warunkach tzw. recydywy, a zdarzenie było występkiem chuligańskim, czeka go surowszy wymiar kary.

Do zdarzenia doszło 22 maja 2026 roku, przed godziną 7:00. Wówczas dyżurny stanowiska kierowania łódzkiej komendy, odebrał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał zaatakować przechodzącą obok niego kobietę. Na miejsce udali się policjanci z Wydziału Patrolowo - Wywiadowczego łódzkiej komendy, którzy po przybyciu zastali jedynie świadka zdarzenia. Mężczyzna zrelacjonował stróżom prawa przebieg zajścia, gdyż pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, a sprawca oddalił się w nieznanym kierunku.

Sprawę przejęli bałuccy policjanci. Zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz wytypowanie napastnika. Jak się okazało, pokrzywdzona po opuszczeniu pociągu na jednym z łódzkich dworców kierowała się w stronę pobliskiej pętli tramwajowej. W pewnym momencie straciła równowagę i przypadkowo otarła się o nieznaną kobietę, która szła w towarzystwie partnera. Mężczyzna zareagował agresją i kopnął 55-latkę w głowę. Siła była tak duża, że osunęła się ona na schody.

Dzisiaj tj. 9 czerwca br. wczesnym rankiem bałuccy kryminalni, zatrzymali 41-latka. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty, gdzie zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na fakt, że działał w warunkach tzw. recydywy, a zdarzenie było występkiem chuligańskim czeka go surowszy wymiar kary.

( KWP w Łodzi / mw)