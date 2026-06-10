Policjanci zlikwidowali „dziuplę” samochodową z częściami pochodzącymi ze skradzionych luksusowych aut Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku ujawnili miejsce magazynowania części i podzespołów pochodzących z pojazdów utraconych w wyniku przestępstw. W wyniku przeprowadzonej realizacji zabezpieczono setki części samochodowych, w tym z aut marek premium. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości samochodowej, technik kryminalistyki oraz biegły sądowy z zakresu mechanoskopii. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku od dłuższego czasu prowadzili działania operacyjne w celu zidentyfikowania osób mogących mieć związek z procederem paserstwa oraz demontażu pojazdów pochodzących z kradzieży. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze zgromadzili informacje wskazujące na to, że na terenie jednego z kompleksów magazynowych mogą być przechowywane części samochodowe pochodzące z kradzieży w kraju, jak i poza jego granicami.

Po szczegółowej analizie zgromadzonego materiału oraz zweryfikowaniu uzyskanych informacji policjanci wytypowali kilka kontenerów magazynowych wynajmowanych przez różne osoby. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mogą znajdować się w nich części z pojazdów marek premium utraconych w wyniku kradzieży.

W ramach realizacji sprawy kryminalni weszli na teren obiektu, gdzie już po otwarciu pierwszych pomieszczeń magazynowych okazało się, że wcześniejsze ustalenia policjantów były trafne.

W trakcie przeszukania ujawniono znaczną ilość części i podzespołów samochodowych, w tym między innymi elementy karoserii, jednostki napędowe, skrzynie biegów, kompletne zestawy wnętrz pojazdów, fotele, moduły elektroniczne oraz inne komponenty wykorzystywane w pojazdach klasy premium. Wiele z zabezpieczonych części nosiło ślady ingerencji w oznaczenia identyfikacyjne lub było pozbawionych numerów umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację.

Ze względu na skalę ujawnionego procederu na miejsce skierowano technika kryminalistyki oraz biegłego sądowego z zakresu mechanoskopii. Specjaliści przeprowadzili szczegółowe oględziny zabezpieczonych przedmiotów, wykonali dokumentację fotograficzną oraz podjęli czynności mające na celu odtworzenie i weryfikację oznaczeń identyfikacyjnych poszczególnych elementów.

Wstępne ustalenia wskazują, że znaczna część zabezpieczonych podzespołów może pochodzić ze skradzionych pojazdów. Obecnie trwa proces identyfikacji części oraz ustalania właścicieli pojazdów, z których mogły one pochodzić.

Zabezpieczone mienie zostało przewiezione do policyjnego depozytu. Śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy, ustalają kanały dystrybucji części oraz osoby mogące mieć związek z przestępczym procederem. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem właściwej miejscowo prokuratury.

Policjanci przypominają o surowych konsekwencjach prawnych związanych z przestępczością samochodową oraz handlem nielegalnymi częściami. Samo przywłaszczenie cudzego mienia zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę nawet 10 lat więzienia. Natomiast nabywanie, pomaganie w zbyciu lub ukrywanie rzeczy pochodzących z przestępstwa to paserstwo i jest ono zagrożone również karą do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / mw)