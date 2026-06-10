Dozór dla 19-latka za obrazę uczuć religijnych w Łubowie Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który dopuścił się obrazy uczuć religijnych na terenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubowie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wszedł na teren świątyni, gdzie dopuścił się czynu polegającego na oddaniu potrzeb fizjologicznych na podłogę konfesjonału. Młody mężczyzna podczas swojej wizyty w otwartej dla wiernych świątyni uszkodził również księgę liturgiczną i kilka innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu ołtarza.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Policji. Już następnego dnia dzięki zapisowi z kamer monitoringu sprawca został zatrzymany i doprowadzony do szczecineckiej jednostki Policji. Borneńscy policjanci przedstawili 19-latkowi zarzut obrazy uczuć religijnych, tj. popełnienia przestępstwa z art. 196 kodeksu karnego.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Na tym etapie prokurator po zapoznaniu się z zebranymi w tej sprawie materiałami dowodowymi zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Po zakończeniu czynności procesowych materiały przekazane zostaną do sądu.

Obraza uczuć religijnych jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności. Zachowania naruszające miejsca kultu religijnego spotykają się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

( KWP w Szczecinie / mw)