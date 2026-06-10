Szybka i skuteczna akcja złotoryjskich policjantów. Mundurowi uratowali kobietę, która podczas spaceru w lesie upadła i doznała urazu nogi Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Kobieta wyszła na spacer do lasu. Kiedy schodziła ze stromego wzniesienia upadła na tyle niefortunnie, że doznała urazu nogi. Na pomoc ruszyli złotoryjscy policjanci. Doświadczeni mundurowi na podstawie wskazówek przekazanych w zgłoszeniu wytypowali miejsce, gdzie zainicjowali poszukiwania. Po chwili kobieta została odnaleziona i przekazana w ręce medyków. Tym razem cała historia zakończyła się szczęśliwie. Apelujemy o ostrożność podczas spacerów w nieznanych terenach i dla własnego bezpieczeństwa przypominamy o konieczności posiadania przy sobie naładowanego telefonu komórkowego.

W niedzielę, 7 czerwca br., dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi otrzymał zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że przebywając na terenie kompleksu leśnego podczas schodzenia ze stromego wniesienia niefortunnie się przewróciła, w wyniku czego doznała urazu nogi. Z tego powodu kobieta nie mogła samodzielnie przemieszczać się i poprosiła o pomoc służby.

We wskazane w zgłoszeniu miejsce skierowani zostali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Doświadczeni mundurowi na podstawie wskazówek przekazanych przez osobę zgłaszającą wytypowali miejsce, gdzie zainicjowali poszukiwania.

Na szczęście po krótkotrwałych poszukiwaniach kobieta została odnaleziona. Na miejscu policjanci potwierdzili, że w wyniku upadku kobieta doznała urazu nogi w wyniku, którego ma problemy z przemieszczaniem się.

Policjanci udzielili kobiecie niezbędnej pomocy, po czym pomogli jej opuścić teren kompleksu leśnego, gdzie czekali już medycy. Następnie kobieta została przetransportowana do placówki medycznej w celu udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej.

Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest szybkie powiadomienie służb w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Wybierając się do lasu czy miejsca oddalonego od zabudowań, warto wyposażyć się w elementy odblaskowe, posiadać naładowany telefon komórkowy oraz poinformować bliskich o planowanej trasie i przewidywanym czasie powrotu.

Takie działania mogą znacząco ułatwić udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej.