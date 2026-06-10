Zatrzymania, zarzuty, dozory i areszty w sprawie kradzieży osprzętu wartego ponad 300 tys. zł Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Kętrzyńscy policjanci zatrzymali dziewięć osób mogących mieć związek z kradzieżą mienia znacznej wartości, do której doszło na terenie jednej z firm w Kętrzynie. Proceder miał trwać od 2024 roku. W toku prowadzonych czynności pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty. Wobec 54- i 68-latka sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Kradzież mienia znacznej wartości jest zagrożona karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zatrzymali dziewięć osób mogących mieć związek z kradzieżą mienia znacznej wartości, do której doszło na terenie jednej z firm znajdujących się w Kętrzynie. To efekt pracy operacyjnej podjętej po zawiadomieniu, które w 2026 roku złożyli przedstawiciele firmy. Wartość skradzionego z firmy mienia oszacowano na ponad 130 tysięcy złotych. To komponenty i osprzęt instalacji oświetleniowych.

Policjanci 3 czerwca zatrzymali głównych organizatorów i uczestników tego procederu (pracowników firmy) oraz osoby, które pomagały im w transporcie i magazynowaniu skradzionych przedmiotów. Ustalone zostało też miejsce przechowywania skradzionego mienia. Okazało się, że wartość skradzionego sprzętu znacznie przekracza tę, którą przedstawiono w zawiadomieniu. Policjanci odzyskali osprzęt warty ponad 300 000 zł i został on już przekazany prawowitemu właścicielowi.

W wyniku przeprowadzonych czynności oraz na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego pięciu mężczyznom w wieku od 35 do 68 lat przedstawiono zarzuty. Czterech z nich usłyszało zarzut kradzieży, natomiast jeden odpowie za paserstwo.

Kradzież mienia znacznej wartości jest zagrożona karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratora wobec trzech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Z kolei 54-letni oraz 68-letni mężczyzna decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres dwóch miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Ze względu na dobro prowadzonego śledztwa na obecnym etapie nie są udzielane szczegółowe informacje dotyczące okoliczności zdarzenia oraz prowadzonych czynności.

Gospodarzem postępowania jest Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie i to pod jej nadzorem prowadzone są czynności.

( KWP w Olsztynie / kp)

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