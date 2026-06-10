Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. mafii wnuczkowej Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie rozpracowujący zorganizowaną grupę przestępczą zajmującej się oszustwami "na legendę" zatrzymali kolejne dwie osoby powiązane z tzw. mafią wnuczkową. Dwaj mężczyźni w wieku 43 i 37 lat usłyszeli zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Nad ustaleniem i zatrzymaniem podejrzanych pracowali pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie, którzy od blisko dwóch lat prowadzą śledztwo w sprawie tzw. mafii wnuczkowej. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpracowują grupy przestępcze zajmujące się oszustwami m.in.metodą "na legendę”. Przestępcy wyłudzają pieniądze od starszych osób metodą "na legendę" - podając się m.in. za funkcjonariusza policji lub pracowników instytucji publicznych.

Funkcjonariusze wpadli na trop dwóch kolejnych osób powiązanych z tym przestępczym procederem. Wszystko wskazywało, że wytypowani mężczyźni mieszkają na terenie Krakowa. Zgromadzone materiały w tej sprawie doprowadziły do jednego z mieszkań na terenie Swoszowic. To właśnie tutaj ukrywał się 43-letni oszust. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe i gotówkę. Mężczyzna już wcześniej pojawiał się w policyjnych kartotekach za kradzieże i fałszowanie pieniędzy.

Drugi z oszustów został zatrzymany na terenie krakowskiego Podgórza. 37-latek jest również znany Policji w związku z popełnionymi przestępstwami narkotykowymi, groźbami i kradzieżami. Wraz z nim policjanci zatrzymali jego brata, który jak się okazało posiadał narkotyki gotowe do sprzedaży, jak również małą plantację marihuany. Zabezpieczone środki będą poddane badaniom laboratoryjnym.

Z policyjnych ustaleń wynika, że zatrzymani pełnili w grupie różne funkcje. Byli odpowiedzialni m.in.za odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, ich transport oraz przewożenie innych członków grupy na tzw. robotę. Wszystko wskazuje, że mężczyźni mogą być związani z tzw. mafią wnuczkową od ponad półtora roku.

Pracujący nad sprawą policjanci podkreślają, że grupa prowadziła swój działalność na terenie całego kraju. Na obecnym etapie śledztwa trudno oszacować pełną skalę przestępczego procederu, jednak wszystko wskazuje na to, że podejrzani mają na swoim koncie liczne oszustwa, a poniesione straty przez pokrzywdzonych sięgają milionowych kwot.

Sprawa ma charakter rozwojowy i z uwagi na sposób działania oszustów jest to skomplikowane śledztwo prowadzone przez małopolskich policjantów zajmujących się przestępczością przeciwko mieniu od blisko 2 lat. Dotychczas w związku z działalnością tej grupy zatrzymano 63 osoby, z czego 52 osoby został tymczasowo aresztowane.

O sprawie było głośno w październiku ubiegłego roku, kiedy to policjanci rozpracowali szefa tej grupy dowodzącego oszustami zza krat: Kolejne uderzenie w mafię „wnuczkową”. Szef grupy kierował oszustami zza krat.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań i podkreślają, że nadal analizują zgromadzony materiał w tej sprawie.

(KWP w Krakowie / kp)