„Odbierak” zatrzymany. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj W minionym tygodniu na terenie Sztumu kryminalni zatrzymali 23-latka. Mężczyzna to tzw. odbierak uczestniczący w oszustwach. Sąd Rejonowy w Kwidzynie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Ma to związek z sytuacją z maja, w której 50-letni mieszkaniec Sztumu miasta uwierzył w historię szybkiego zarobku i przekazała oszustom 250 000 złotych. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Początek historii miał miejsce 25 maja. Do 50-latka napisał mężczyzna, który zaoferował szybki zys inwestowania na platformie internetowej. Mężczyzna przekazał 250 tysięcy złotych. Po pieniądze przyszedł wskazany mężczyzna, który odebrał zapakowane w kopercie pieniądze. Poszkodowany 50-latek za pomocą aplikacji mógł oglądać swoje zyski z zainwestowanych pieniędzy w obligacje. Kiedy zorientował się, że został oszukany powiadomił o tym policjantów.

Sprawą oszustwa zajęli się sztumscy kryminalni. Prowadzili działania, które przyniosły zamierzony efekt, ponieważ, w minioną środę na terenie miasta, zatrzymali 23-latka, który przyjechał odebrać od 50-latka.kolejne 150 tysięcy złotych do zainwestowania. Mężczyzna jest podejrzany jako osoba, która odbierała pieniądze. Zatrzymany jeszcze tego samego dnia trafił do policyjnej celi.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie zastosował wobec 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kodeks karny za przestępstwo oszustwa przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.