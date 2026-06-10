Strzelił do 14-latka z wiatrówki. Został zatrzymany Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj W niedzielę policjanci z Komisariatu Policji I w Gdańsku zatrzymali 48-latka, który z okna swojego mieszkania postrzelił z wiatrówki 14-latka. Przytomny chłopiec został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W minioną niedzielę po godzinie 21:30 policjanci z komisariatu Policji na Oruni otrzymali zgłoszenie o tym, że na ul. Menonitów mężczyzna miał postrzelić z wiatrówki nastolatka. Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod wskazany adres i potwierdzili tę informację.

Jak się okazało, grupa nastolatków spędzała czas w jednej z osiedlowych altanek. W pewnym momencie z okna budynku znajdującego się na ostatnim piętrze wychylił się mężczyzna, który zwracając się w niecenzuralny sposób, kazał nastolatkom stamtąd wyjść, bo w jego odczuciu byli za głośno. Około 5 minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zobaczyli, że ich 14-letni kolega został postrzelony w okolicę głowy.

Chłopiec został zabrany do szpitala, a policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa, którym okazał się 48-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć. W trakcie wykonywania z mężczyzną czynności okazało się, że miał on blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Zatrzymany po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni. Za to przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Wczoraj Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku podjęła decyzję o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem.