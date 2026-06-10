Funkcjonariusze XXXVIII rotacji JSPP w Kosowie odznaczeni medalami za służbę w misji EULEX Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj 10 czerwca 2026 roku na terenie bazy polskiego kontyngentu w Kosowie odbyła się uroczysta medal parada z udziałem funkcjonariuszy XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), którzy pełnią służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności - EULEX.

Podczas ceremonii policjanci zostali odznaczeni medalami przyznawanymi za udział w misji, co stanowi wyraz uznania dla funkcjonariuszy realizujących zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i praworządności na terenie Kosowa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa misji EULEX, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka wraz z przedstawicielami kierownictwa polskiej Policji, przedstawiciele Sił KFOR, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii Północnej oraz lokalnych władz.

Podczas wystąpienia, Zastępca Szefa Misji Emily Rakhorst podkreśliła znaczenie polskiego wkładu w działania prowadzone przez społeczność międzynarodową na Bałkanach. Zwróciła również uwagę na profesjonalizm oraz wysokie kwalifikacje funkcjonariuszy JSPP , którzy każdego dnia realizują zadania w wymagającym środowisku służby poza granicami kraju.

Dowódca XXXVIII rotacji podziękował policjantom za zaangażowanie, dyscyplinę oraz wzorową realizację powierzonych obowiązków, wskazując, że otrzymane medale są efektem wspólnej pracy całego kontyngentu.

Polska Policja uczestniczy w misjach na terenie Kosowa od 2000 roku. Przez ponad dwie dekady funkcjonariusze reprezentujący różne jednostki Policji wspierali działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilizacji regionu, budując jednocześnie renomę polskiej formacji na arenie międzynarodowej.

Uroczysta medal parada była okazją do podsumowania kilku miesięcy realizacji zadań mandatowych misji EULEX przez XXXVIII rotację JSPP.