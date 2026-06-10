Chwila nieuwagi mogła zakończyć się tragedią. Policjanci odnaleźli zaginionego 6-latka Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Na terenie jednej z miejscowości powiatu mławskiego doszło do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragicznie. Policjanci odnaleźli 6-letniego chłopca, który oddalił się z terenu budowy domu i zaginął w pobliżu rozległych terenów leśnych oraz podmokłych łąk.

Jak wynikało ze zgłoszenia, chłopiec przyjechał wraz z ojcem i dziadkiem na teren budowy domu. Mężczyźni wykonując prace budowlane mieli opiekować się dzieckiem na zmianę. W pewnym momencie stracili jednak chłopca z oczu. Rozpoczęli samodzielne poszukiwania, jednak nie przyniosły one rezultatu. Z uwagi na upływający czas oraz znajdujące się w pobliżu las i bagniste tereny, zaniepokojeni mężczyźni zwrócili się o pomoc do Policji.

Skierowani na miejsce policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po krótkim czasie funkcjonariusze odnaleźli chłopca w odległości około 800 metrów od miejsca, z którego się oddalił. Dziecko było wystraszone, zabrudzone błotem i bez butów. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Chłopiec na szczęście nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. Został przekazany pod opiekę ojca. Ojciec i dziadek byli trzeźwi.

To zdarzenie zakończyło się szczęśliwie, jednak kosztowało wszystkich uczestników wiele stresu i nerwów. Wystarczyła chwila nieuwagi, aby kilkuletnie dziecko znalazło się samo w miejscu stwarzającym realne zagrożenie.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami apelujemy do rodziców, opiekunów i członków rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności podczas sprawowania opieki nad dziećmi. Okres letni sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, wyjazdom, pracom w gospodarstwach i na posesjach. Nawet krótkotrwałe odwrócenie uwagi może sprawić, że dziecko oddali się na znaczną odległość i znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji.

Pamiętajmy:

małe dzieci powinny pozostawać pod stałym i bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej;

opieka „na zmianę” wymaga jasnego ustalenia, kto w danym momencie odpowiada za dziecko;

szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu lasów, zbiorników wodnych, terenów podmokłych oraz miejsc prowadzonych prac budowlanych czy polowych;

warto rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i uczyć je, jak zachować się w sytuacji zagubienia.

Bezpieczeństwo najmłodszych zależy przede wszystkim od czujności i odpowiedzialności dorosłych. Dzięki szybkiej reakcji policjantów tym razem wszystko skończyło się szczęśliwie.