To już V ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie, zatrzymali funkcjonariusze Policji we współpracy ze Strażą Graniczną. Działania koordynowane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji przeprowadzono 8 i 9 czerwca 2026 r.

Celem akcji było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Skoordynowane działania 24 503 funkcjonariuszy Policji w całej Polsce nadzorowane były przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

W przygotowaniu akcji współpracowały wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 1 952 osoby, wśród których znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 169 obcokrajowców poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości (w 117 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 12 przypadkach Gruzji, w 6 Białorusi, 2 Mołdawii, 1 Rosji oraz 31 obywateli innych państw).

Policjanci zatrzymali także 4 poszukiwane na podstawie europejskich nakazów aresztowania i czerwonych not Interpolu.

Ta akcja to nie tylko zatrzymania osób to także uderzenie w każdy aspekt przestępczej działalności. Często osoby poszukiwane nie zaprzestają swojego nielegalnego procederu i nadal m.in. wprowadzają do obrotu nielegalne substancje, czerpiąc z tego zyski. Przykładem takiego zatrzymania jest obywatel Ukrainy skazany na 1 rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności i poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego. W miejscu ukrywania się poszukiwanego ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających, m.in. marihuany, metamfetaminy, amfetaminy, kokainy i tabletek MDMA, a także maczetę, pałkę, noże oraz pieniądze w kwocie 12 000 zł.

Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa m.in. za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych. Wśród zatrzymanych znalazł się obywatel Polski, poszukiwany przez sąd karny w Bayonne, we Francji za przemyt 133 kg marihuany przez granicę francusko – hiszpańską, skazany na 4 lata pozbawienia wolności oraz obywatel Ukrainy, poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez stronę niemiecką za udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z organizowaniem i ułatwianiem nielegalnego przekraczania granic obywatelom państw trzecich.

Czynności wykonywane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, gdyż jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. Wobec 142 cudzoziemców Policja skierowała wnioski do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Akcja ta zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju.

To kolejna akcja służb w tym roku. Pierwsza odbyła się w dniach 2-3 marca 2026 r.

(Biuro Kryminalne KGP/ al)

Film: KSP