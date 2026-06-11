Nowe porozumienie Policji i Straży Granicznej: wspólne działania w systemie Eurodac dla bezpieczeństwa granic Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Dziś w Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie między Policją a Strażą Graniczną. Umowa dotyczy ścisłej współpracy obu służb przy dokonywaniu wpisów do zmodernizowanego, europejskiego systemu Eurodac z wykorzystaniem interfejsu Web User Interface (WUI). Nowe procedury, które ruszają 12 czerwca 2026 roku, mają na celu usprawnienie zarządzania migracją, zapewnienie najwyższej jakości danych biometrycznych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa państwa.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan podpisali porozumienie określające zasady współdziałania w zakresie rejestracji danych w systemie Eurodac. Wdrożenie nowego systemu stanowi istotny element wzmocnienia bezpieczeństwa oraz zwiększenia skuteczności zarządzania ochroną granic.

W oficjalnym spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGSG płk SG Mariusz Kijowski, Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG płk SG Paweł Hołoweńko, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego KGP insp. Ewa Pudło-Gryczka, Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Sławomir Rusak i Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Kamil Starzomczyk.

12 czerwca 2026 r. państwa członkowskie rozpoczną stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1358 z dnia 14 maja 2024 r. ustanawiającego nowy system Eurodac. Zmodernizowany system będzie wykorzystywany do porównywania danych biometrycznych (daktyloskopijnych i wizerunku twarzy) oraz danych alfanumerycznych, wspierając identyfikację obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców ubiegających się o ochronę międzynarodową, a także osób nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich.

Rozwiązanie umożliwi również wyznaczonym organom ścigania dostęp do danych Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego. Rejestracja danych biometrycznych, alfanumerycznych oraz kolorowych kopii dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży będzie realizowana przez funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Straży Granicznej.

Przyjęty model współdziałania Policji i Straży Granicznej pozwoli na zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, utrzymania wysokiej jakości danych przekazywanych do centralnego systemu Eurodac oraz ograniczenie ryzyka błędów i opóźnień w rejestracji danych.