Policjanci odzyskali Audi warte ponad 650 tysięcy złotych Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Audi o wartości ponad 650 tysięcy złotych odzyskali suwalscy policjanci. Samochód został przywłaszczony i miał trafić na Litwę. Podejrzany o paserstwo 29-letni obywatel Ukrainy najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W Budzisku suwalscy policjanci zatrzymali do kontroli Audi RS Q8 na polskich numerach rejestracyjnych jadące w kierunku Litwy.Podczas kontroli siedzący za kierownicą 29-letni obywatel Ukrainy twierdził, że samochód należy do jego znajomego i jedzie nim na Litwę. W trakcie sprawdzania w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że samochód został utracony w wyniku przywłaszczenia, a sprawę prowadzą katowiccy funkcjonariusze. Policjanci ustalili także, że auto było wyprodukowane w2025 roku i jest warte ponad 650 tysięcy złotych.

ężczyzna został zatrzymany, a samochód trafił na policyjny parking.

Prokurator Rejonowy w Suwałkach przedstawił 29-latkowi zarzut paserstwa, a sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 2 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.