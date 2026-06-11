Skuteczne działania CBZC i opatowskich policjantów - zatrzymanie 14-latka za umieszczanie gróźb w sieci Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Sąd rodzinny zajmie się sprawą chłopca z powiatu opatowskiego. Policjanci złożyli służbową wizytę nieletniemu, który zamieścił w sieci treści zawierające groźby na tle wyznaniowym. Policjanci Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości szybko ustalili miejsce zamieszkania chłopca.

W czwartek 4 czerwca br. do Komendy Głównej Policji dotarł sygnał o niepokojących treściach zamieszczanych w sieci przez 14-latka. Chłopiec na jednym z popularnych portali zamieszczał groźby kierowane na tle wyznaniowym. Tę informację zweryfikowali policjanci Wydziału Obsługi Całodobowej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy ustalili tożsamość i miejsce pobytu chłopca.

Sprawę przejęli funkcjonariusze Zarządu w Kielcach CBZC . Trop prowadził do jednego z domów na terenie powiatu opatowskiego, gdzie policjanci wraz z funkcjonariuszami KPP w Opatowie złożyli służbową wizytę. Na miejscu potwierdziło się, że autorem czynów karalnych jest 14-latek. Wyszło także na jaw, że jego niepokojąca aktywność w Internecie trwa już od kilku miesięcy. Mundurowi zabezpieczyli między innymi telefon i komputery, których używał chłopiec. Finał tej sprawy, z oczywistych względów, będzie rozgrywał się w sądzie rodzinnym.