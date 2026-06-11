Policjanci z ogniwa wodnego uratowali ludzi z tonącego jachtu Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci od początku czerwca przy użyciu łodzi służbowych patrolują wody Jeziora Nyskiego. W czasie służby bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na zbiorniku, dzięki czemu mogą szybko reagować na wszelkie niepokojące zdarzenia. Tak było w miniony wtorek. Funkcjonariusze we współpracy z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowali osoby, które wpadły do wody, po tym jak ich jacht wywrócił się pod wpływem silnego wiatru. Apelujemy o rozsądek nad wodą. Przed wypłynięciem sprawdźmy pogodę, a do kąpieli wybierajmy miejsca, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik.

W miniony wtorek 9 czerwca, nyscy wodniacy dbali o bezpieczeństwo osób korzystających z uroków Jeziora Nyskiego. Chwilę po godzinie 15:00 nastąpiło nagłe załamanie pogody. Policjanci w trakcie obserwacji akwenu zauważyli, jak około kilometr od linii brzegowej wywrócił się jacht, a w wodzie znajdują się osoby.

Widząc tę sytuację, policyjni wodniacy i ratownicy WOPR natychmiast ruszyli z pomocą. Akcja ratunkowa była wymagająca z uwagi na silny powiew wiatru, jednak już po chwili policjanci z ratownikami dopłynęli do miejsca, gdzie w wodzie znajdowały się 4 osoby. Obsadę jachtu stanowili obywatele Czech, którym natychmiast została udzielona pomoc. Wszyscy cali i zdrowi zostali przetransportowani na brzeg. Następnie nyscy policjanci wspólnie z ratownikami wrócili po jacht i bezpiecznie odholowali go do przystani, by oddać właścicielowi.

Pamiętajmy, że woda to bardzo niebezpieczny żywioł. Korzystając ze sprzętu pływającego, zakładajmy kamizelki ratunkowe, a przed wypłynięciem sprawdźmy pogodę. Do kąpieli wybierajmy miejsca, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik. Przestrzegamy przed kąpielami na tzw . dzikich kąpieliskach. W takich miejscach nie mamy pewności co do tego, jak kształtuje się dno pod lustrem wody. Wybierając wypoczynek nad wodą, nigdy nie łączmy go z alkoholem. To groźna mieszanka, która często prowadzi do tragicznych zdarzeń.