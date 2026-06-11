Ośmiu pasażerów w samochodzie. Kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas patrolu w centrum miasta zwrócili uwagę na pojazd, którego kierowca nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy. Dodatkowo funkcjonariusze zauważyli, że w bagażniku samochodu podróżowało dwóch mężczyzn. Interwencja wykazała szereg nieprawidłowości.

Podczas patrolu policjanci zauważyli jadący ulicami miasta samochód osobowy, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej.

Już wstępna obserwacja wskazywała na niebezpieczne zachowanie. W bagażniku auta podróżowało dwóch mężczyzn. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że samochodem podróżowało łącznie aż osiem osób.

Kierujący został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - pierwsze badanie wykazało 0,50 mg/l alkoholu. Mężczyźnie w związku z naruszeniami prawa zostało zatrzymane prawo jazdy.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równie niebezpieczne. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.