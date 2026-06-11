15-latek usłyszał zarzuty za popełnienie 109 czynów karalnych Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj 15-latek zalogował się na konto jednej z firm, a następnie przy użyciu podpiętej do tego konta karty kredytowej dokonywał zakupów. Łącznie nastolatek wykonał 21 transakcji kupując głównie doładowania gier, napoje energetyczne i słodycze. Natomiast w 88 przypadkach tych transakcji nie udało mu się sfinalizować. Nastolatkowi zarzucono popełnienie 109 czynów karalnych, do których się przyznał. Teraz nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny.

Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową i Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego komendy wojewódzkiej wpadli na trop i zatrzymali 15-latka, który w Internecie i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez upoważnienia wpłynął na automatyczne przetwarzanie danych jednego z serwisów aukcyjnych. Następnie zalogował się na konto jednej z firm i przy użyciu podpiętej do tego konta karty kredytowej dokonywał zakupów.

Nastolatek swoją działalność prowadził przez prawie dwa miesiące. Poszczególne kwoty zawieranych transakcji oscylowały w granicach kilkudziesięciu złotych. Łącznie chłopiec wykonał 21 skutecznych operacji. Natomiast w 88 przypadkach tych transakcji nie udało mu się sfinalizować m.in. ze względu na brak środków na karcie. Chłopiec kupował głównie doładowania do gier, napoje energetyczne i słodycze, ale zakupił również spersonalizowany kubek, głośniki, słuchawki, perfumy i maskotkę kapibary na łączną kwotę ponad 1300 złotych. 15-latkowi zarzucono popełnienie 109 czynów karalnych, do których się przyznał. Nastolatek został przekazany ojcu. Teraz nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny.