Policjanci pomogli 70-latkowi, który przewrócił się i zranił w głowę Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Stalowowolscy funkcjonariusze, widząc starszego mężczyznę, który upadł na chodnik i zranił się w głowę, natychmiast ruszyli mu z pomocą. 70-latek trafił do szpitala, jego życiu nic nie zagraża.

Wczoraj około południa trzech stalowowolskich policjantów zauważyło jak idący chodnikiem mężczyzna nagle się przewrócił i ranił w głowę. Do tego zdarzenia doszło na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli.

Funkcjonariusze wiedząc, że w takich sytuacjach nie ma chwili do stracenia, natychmiast ruszyli mu z pomocą. Dzięki opanowaniu i szybkiemu działaniu policjantów, poszkodowany mężczyzna otrzymał profesjonalną pomoc jeszcze przed przyjazdem służb medycznych.

Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, funkcjonariusze zaopiekowali się 70-latkiem i monitorowali jego stan. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża.

W przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia ważna jest każda pomoc, zanim przyjedzie ratownik medyczny lub lekarz. Im szybciej osoba poszkodowana trafi na szpitalny oddział ratunkowy, tym większe są szanse na jej uratowanie.