Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach wobec Osób Starszych - szacunek, troska i bezpieczeństwo seniorów Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Każdego roku 15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach wobec Osób Starszych. To ważna okazja, aby zwrócić uwagę na problemy, z którymi mierzą się seniorzy, a także przypomnieć, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, ma prawo do godnego, bezpiecznego i pełnego szacunku życia.

Starzenie się społeczeństwa sprawia, że osób starszych jest coraz więcej. Seniorzy są aktywni, dzielą się swoim doświadczeniem, wspierają rodziny i angażują się w życie lokalnych społeczności. Jednocześnie część z nich może doświadczać różnych form krzywdzenia, które często pozostają niezauważone przez otoczenie.

Nadużycia wobec osób starszych mają różne oblicza

Przemoc wobec seniorów nie zawsze oznacza użycie siły fizycznej. Często przybiera formę działań trudniejszych do zauważenia, takich jak:

przemoc psychiczna, w tym wyśmiewanie, poniżanie, zastraszanie czy izolowanie od rodziny i znajomych;

przemoc ekonomiczna polegająca na wykorzystywaniu pieniędzy lub majątku osoby starszej bez jej zgody;

zaniedbywanie podstawowych potrzeb związanych z opieką, leczeniem czy codziennym funkcjonowaniem;

przemoc fizyczna i naruszanie nietykalności osobistej;

oszustwa i manipulacje wykorzystujące zaufanie, samotność lub niewystarczającą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń.

Warto pamiętać, że sprawcą nadużyć nie zawsze jest osoba obca. Czasami krzywda wyrządzana jest przez osoby z najbliższego otoczenia, od których senior jest zależny lub którym bezgranicznie ufa.

Coraz częściej zagrożenia przenoszą się do świata cyfrowego

Współcześnie osoby starsze stają się również celem przestępców działających przez telefon i internet. Oszuści podszywają się pod członków rodziny, pracowników banków czy urzędów. Wykorzystują pośpiech, silne emocje i poczucie odpowiedzialności za bliskich.

Nadal odnotowywane są przypadki oszustw metodą „na legendę”. Coraz częściej przestępcy wykorzystują także wiadomości SMS, komunikatory internetowe oraz fałszywe strony internetowe służące do wyłudzania danych i pieniędzy.

Reagujmy, gdy widzimy krzywdę

Przeciwdziałanie przemocy i nadużyciom wobec osób starszych nie jest wyłącznie zadaniem instytucji. Ogromną rolę odgrywa każdy z nas - sąsiad, członek rodziny, znajomy czy przypadkowy świadek niepokojącej sytuacji. Czasem wystarczy zainteresowanie, rozmowa lub zaoferowanie pomocy, aby osoba starsza nie czuła się samotna i wiedziała, gdzie może szukać wsparcia. Nie należy ignorować sygnałów mogących świadczyć o przemocy, zaniedbaniu lub wykorzystywaniu.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że senior jest ofiarą przestępstwa lub przemocy, należy powiadomić Policję albo inne właściwe instytucje pomocowe. Szybka reakcja może zapobiec dalszej krzywdzie i pomóc osobie potrzebującej wsparcia.

Szacunek nie zna wieku

Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach wobec Osób Starszych przypomina nam, że bezpieczeństwo seniorów zaczyna się od szacunku, empatii i troski o drugiego człowieka. Osoby starsze zasługują na uwagę, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa - zarówno w codziennym życiu, jak i w świecie cyfrowym.

Budujmy wspólnie społeczeństwo, w którym wiek jest powodem do dumy i szacunku, a nie przyczyną wykluczenia czy wykorzystywania.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doświadcza przemocy, oszustwa, zaniedbania lub innej formy krzywdzenia, nie pozostawaj obojętny. Pomoc można uzyskać m.in. pod następującymi numerami:

Telefon zaufania dla Osób Starszych - 22 635 09 54 (wsparcie psychologiczne od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 20.00, w środy dodatkowo w godzinach od 14:00 do 16:00 dyżur przeznaczony jest dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);

- (wsparcie psychologiczne od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 20.00, w środy dodatkowo w godzinach od 14:00 do 16:00 dyżur przeznaczony jest dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora); Ogólnopolskie Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Niebieska Linia” - 800 120 002 (bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu);

- (bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu); Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222 (bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu);

- (bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu); Numery alarmowe - 112 / 997 (bezpłatny, całodobowo).