Policjant na wolnym zatrzymał sprawcę kradzieży, który ranił go nożem Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Wołowski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał 24-latka, który chwilę wcześniej dokonał kradzieży markowych perfum i wybiegł ze sklepu. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanego 24-latka izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W miniona sobotę (6 czerwca) na terenie Brzegu Dolnego dwaj mężczyźni weszli do drogerii kosmetycznej. Na miejscu czujnie obserwowali obsługę sklepu i wykorzystując ich zajęcie związane z wykładaniem towaru oraz obsługą klientów - dokonali kradzieży markowych perfum. Następnie ruszyli w kierunku wyjścia i z pominięciem linii kas zaczęli wychodzić. Widząc to zdarzenie pracownik ochrony postanowił zatrzymać mężczyzn, jednak ci użyli wobec niego siły fizycznej oraz gazu pieprzowego. Po chwili mężczyźni wybiegli i podjęli ucieczkę.

Widząc całe zajście wołowski policjant, który w tym dniu przebywał w czasie wolnym od służby zareagował natychmiast. Podbiegł do jednego ze sprawców, a następnie przystąpił do jego ujęcia. W tym momencie zdesperowany mężczyzna wyciągnął nóź i dwukrotnie ranił funkcjonariusza powodując rozcięcia na obu przedramionach. Pomimo tego wołowski policjant nie odstąpił od podjętych czynności. Skutecznie obezwładnił agresora, aby po chwili przekazać go przybyłemu na miejsce patrolowi. Widząc całe zdarzenie drugi z mężczyzn uciekł nie oglądając się za siebie.

W toku prowadzonych czynności okazało się, że zatrzymany mężczyzna to 24-latek, który w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie pełnego zakresu odpowiedzialności karnej obu sprawców.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanego 24-latka izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzany będzie odpowiadał przed sądem za popełnione czyny, a o jego dalszym losie zadecyduje wymiar sprawiedliwości.

W toku prowadzonych dalszych czynności mundurowi ustalili tożsamość drugiego ze sprawców i jest już tylko kwestią czasu jest jego zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności za popełnione czyny.

Postawa funkcjonariusza jest przykładem policyjnej służby realizowanej nie tylko podczas pełnienia obowiązków służbowych, ale również poza nimi. Dzięki jego natychmiastowej reakcji oraz poświęceniu możliwe było zatrzymanie niebezpiecznego sprawcy pomimo realnego zagrożenia dla własnego zdrowia i życia.