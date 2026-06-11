Eksperci pracują nad zmianami w programach szkoleniowych Policji Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 10-11 czerwca 2026 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyły się obrady zespołu powołanego decyzją nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 grudnia 2025 r. Do głównych zadań zespołu należy analiza oraz opracowywanie propozycji zmian w wybranych programach doskonalenia zawodowego realizowanych na poziomie centralnym, ze szczególnym uwzględnieniem kursów specjalistycznych, a także ocena funkcjonujących programów szkoleniowych Policji.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz jednostek szkoleniowych Policji, którzy dokonali przeglądu obowiązujących programów szkoleniowych oraz wypracowali propozycje ich modyfikacji.

Podczas spotkania mł. insp. dr Tomasz Siemianowski, przewodniczący Podzespołu III, wraz z zastępcą przewodniczącego mł. insp. dr Anną Katarzyną Zubrzycką przedstawili najważniejsze założenia prowadzonych prac oraz omówili kierunki dalszych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości systemu szkolenia w Policji i jego lepsze dostosowanie do aktualnych potrzeb formacji.

Przedmiotem szczegółowych obrad była analiza wybranych programów kursów specjalistycznych i szkoleń zawodowych, z uwzględnieniem ich aktualności merytorycznej oraz efektywności w przygotowywaniu funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych.

Rezultatem prac zespołu mają być rozwiązania wspierające rozwój systemu szkolenia w Policji oraz dalsze doskonalenie oferty edukacyjnej, zwłaszcza w obszarze kursów specjalistycznych realizowanych w ramach centralnego systemu szkolenia Policji.

(Akademia Policji w Szczytnie)