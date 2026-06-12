Zarzuty dla 51-latka po ugodzeniu nożem w Parku Dąbrowskiego w Kołobrzegu Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 51-letni mieszkaniec Kołobrzegu podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego, gdzie podczas konfliktu ugodzony nożem został 51-letni mężczyzna.

Sprawca został zatrzymany przez policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu tuż po zdarzeniu. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu.

Prokurator połączył dwa prowadzone wobec niego postępowania i przedstawił mu łącznie dwa zarzuty.

Pierwszy z nich dotyczy zdarzenia z 12 listopada 2025 roku. Zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, pozwolił na przedstawienie 51-latkowi zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 42-latka. Według śledczych podejrzany miał doprowadzić do ciężkich obrażeń pokrzywdzonego 42 skutkujących trwałą utratą wzroku.

Drugi zarzut dotyczy zdarzenia z 8 czerwca 2026 roku w Parku Dąbrowskiego w Kołobrzegu. Jak wynika z ustaleń śledztwa, podejrzany miał działać z zamiarem pozbawienia życia 51-letniego mieszkańca miasta, zadając mu ciosy nożem w okolice szyi i brzucha.

Jak ustalono, 51-latek działał w warunkach recydywy. W przeszłości był już prawomocnie skazany za przestępstwa z użyciem przemocy i odbywał karę pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kołobrzegu zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności, a w przypadku zarzutu usiłowania zabójstwa nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.