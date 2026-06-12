Publikował wizerunek policjanta i znieważał go w Internecie. Sąd wydał wyrok Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Policjant jest funkcjonariuszem publicznym, jednak podobnie jak każdy obywatel korzysta z ochrony prawnej swojego wizerunku oraz dóbr osobistych. Przekonał się o tym mieszkaniec Legnicy, który bez zgody funkcjonariusza opublikował w mediach społecznościowych nagranie z policyjnej interwencji, a następnie zamieścił pod nim obraźliwe i znieważające treści.

Do zdarzenia doszło 10 lutego 2026 roku w Legnicy. Mężczyzna za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook opublikował film z interwencji policyjnej, na którym widoczny był umundurowany funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Do nagrania dołączył komentarz zawierający słowa wulgarne i powszechnie uznawane za obelżywe, kierowane pod adresem policjanta. Ponadto pomówił funkcjonariusza o niewłaściwe postępowanie, czym naraził go na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu policjanta oraz mógł poniżyć go w opinii publicznej.

Sprawa trafiła do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 10 złotych każda. Ponadto orzekł nawiązkę w kwocie 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego policjanta.

Na podkreślenie zasługują również działania prokuratora prowadzącego sprawę, który konsekwentnie dążył do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz skutecznie reprezentował interes społeczny przed sądem. Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu możliwe było wykazanie winy oskarżonego i doprowadzenie do wydania wyroku skazującego. Sprawa pokazuje, że przypadki znieważania i pomawiania funkcjonariuszy publicznych, także za pośrednictwem Internetu, spotykają się ze stanowczą reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Przypominamy, że publikowanie wizerunku policjantów w mediach społecznościowych bez ich zgody może naruszać obowiązujące przepisy prawa. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści znieważających funkcjonariuszy lub pomawiających ich o działania, które mogą podważyć zaufanie do nich jako przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Każda taka sprawa jest indywidualnie analizowana, a osoby dopuszczające się naruszeń muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.