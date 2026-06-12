Siedział nieprzytomny na ławce. Policjanci uratowali mu życie Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniemu mężczyźnie. Patrolując teren miasta zauważyli go siedzącego na ławce podczas padającego ulewnego deszczu. Mężczyzna nie reagował na żadne bodźce, był nieprzytomny. Szybko podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa i wezwanie na miejsce ratowników medycznych uratowały życie 58-latka. Pamiętajmy, że szybkie działanie świadków zdarzenia lub służb może zdecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uchronić kogoś przed niebezpieczeństwem.

Pomagamy i chronimy” to dewiza, którą każdego dnia kierują się policjanci podczas służby. Udowodnili to policjanci z Komisariatu Policji w Poniatowej, którzy uratowali życie mężczyzny.

Policjanci z Komisariatu Policji w Poniatowej w środę (10.06) patrolując teren miasta zauważyli na ławce przed jednym z bloków siedzącego mężczyznę, którego głowa opadała na prawą stronę ciała. Mężczyzna siedział na ławce pomimo padającego ulewnego deszczu, był cały mokry co zwróciło uwagę funkcjonariuszy, którzy postanowili sprawdzić czy mężczyzna czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy.

Gdy policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Poniatowej st. post . Magdalena Mikos i post. Daniel Adamczyk podeszli do mężczyzny nie reagował on na żadne bodźce, był nieprzytomny, jego funkcje życiowe były słabo wyczuwalne.

Mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy mężczyźnie. Ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej, okryli kocem termicznym i wezwali karetkę pogotowia. W czasie oczekiwania na przyjazd karetki funkcjonariusze monitorowali cały czas czynności życiowe mężczyzny. W pewnej chwili 58-latek przestał oddychać, policjanci natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuowali do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników i przewieziony do szpitala, gdzie odzyskał świadomość.

W tego typu sytuacjach ogromne znaczenie ma czas i natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań. Policjanci regularnie biorą udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, aby móc skutecznie reagować w tego typu sytuacjach. Pamiętajmy, że szybkie działanie świadków zdarzenia lub służb może zdecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu.

Pamiętajmy, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób, które mogą potrzebować pomocy. Jeśli jesteśmy świadkami sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, reagujmy i powiadamiajmy odpowiednie służby. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uchronić kogoś przed niebezpieczeństwem, a nawet uratować czyjeś życie. W takich przypadkach każda sekunda może mieć znaczenie, a brak szybkiej pomocy może zakończyć się tragicznie.