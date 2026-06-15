Konferencja naukowo-dydaktyczna pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania”
Profesjonalna Policja musi być przygotowana na przeprowadzanie działań w okolicznościach skrajnie trudnych, przy zachowaniu najwyższych standardów prawnych, etycznych i bezpieczeństwa. Do takich właśnie działań należą interwencje wobec osób w kryzysie psychicznym lub zachowujących się w sposób nieprzewidywalny i agresywny. Zidentyfikowanie zagrożeń w tym zakresie, a także wypracowanie zasad współdziałania i doskonalenia procedur to intencja organizatorów kolejnej edycji konferencji naukowo-dydaktycznej, która w dniach 16-17 czerwca odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie.
Interwencje wobec osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz wykazujących zachowania niestandardowe należą do najtrudniejszych i najbardziej wymagających obszarów policyjnej służby. Nieprawidłowa ocena, czasem bardzo dynamicznych sytuacji oraz użycie niewspółmiernych sił i środków podczas interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi naraża całą policyjną formację na krytykę społeczną i zarzut, że jest „słaba wobec silnych i silna wobec słabych”.
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, aby interweniować szybko, mądrze i skutecznie policjanci w interdyscyplinarnym gronie spotykają się z przedstawicielami świata nauki, wymiaru sprawiedliwości, środowiska medycznego oraz innych podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
W dniach 16-17 czerwca w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie odbędzie się kolejna edycja konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania”.
Konferencję zainauguruje wystąpienie nadinsp. Tomasza Olczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
Organizatorzy zdecydowali, że konferencja zostanie podzielona na 5 paneli tematycznych:
- systemowy
- medyczny
- współpraca międzyinstytucjonalna i aspekty prawne
- taktyczno-szkoleniowy
- warsztaty z zakresu taktyki i technik interwencji
Z założenia celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego a praktykami w zakresie tworzenia i rozwijania procedur zapewniających bezpieczeństwo nie tylko osobom, wobec których przeprowadzane są interwencje, ale również samym funkcjonariuszom.
Wśród prelegentów konferencji są:
- nadinsp. Tomasz Olczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu (Zespoły behawioralne jako odpowiedź Policji na wyzwania współczesnych interwencji – analiza zachowań i współpraca międzyinstytucjonalna)
- Robert Judek, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (Współpraca Policji i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego podczas interwencji wobec osób z niestandardowym zachowaniem)
- prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego (Osoba z zaburzeniami psychicznymi w kryzysie podczas interwencji – perspektywa kliniczna i wyzwania dla systemu ochrony zdrowia psychicznego)
- dr Artur Tarasiewicz, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (Osoba pobudzona psychoruchowo podczas interwencji – aspekty medyczne, ratunkowe i opiniodawcze)
- dr Eryk Matuszkiewicz, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu (Pacjent pobudzony i agresywny w praktyce oddziału ratunkowego – doświadczenia lekarza systemu)
- podkom. Jerzy Mielniczek, Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP (Komunikacja i negocjacje podczas interwencji wobec osoby w stanie pobudzenia psychoruchowego)
- Renata Żurowska, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu (Ocena interwencji Policji w postępowaniu sądowym – perspektywa sądu orzekającego)
- mgr Paweł Dobek, Biegły sądowy z zakresu taktyki i technik interwencji służb mundurowych, walki wręcz i samoobrony (Techniki interwencji i obezwładniania w ocenie biegłego sądowego – granice bezpieczeństwa i adekwatności działań)
- mł. insp. Andrzej Borowiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu (Interwencje policyjne wobec osób z zburzeniami psychicznymi w relacjach medialnych – studium przypadku)
- Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Rola samorządu województwa w systemie ochrony zdrowia psychicznego oraz współpracy z instytucjami bezpieczeństwa publicznego)
- prof. dr hab. Krzysztof Kusy, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Fizjologia stresu i wysiłku w sytuacjach interwencyjnych – wpływ na percepcję, koordynację i precyzję ruchów funkcjonariusza)
- dr Dominika Grzybowska-Ganszczyk, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach (Bezpieczeństwo psychofizyczne funkcjonariuszy po interwencjach wysokiego ryzyka – interdyscyplinarne modele regeneracji i profilaktyki zaburzeń)
- Przedstawiciele uczestników kursów specjalistycznych RNZ (Wnioski praktyczne ze szkoleń RNZ – doświadczenia uczestników w zakresie reagowania na niestandardowe zachowania)
- dr Bartosz Głowacki, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach (Pokaz szkoleniowy. Taktyka i techniki interwencji wobec osoby agresywnej lub pobudzonej psychoruchowo – demonstracja praktyczna z omówieniem)