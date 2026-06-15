Konferencja naukowo-dydaktyczna pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania” Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Profesjonalna Policja musi być przygotowana na przeprowadzanie działań w okolicznościach skrajnie trudnych, przy zachowaniu najwyższych standardów prawnych, etycznych i bezpieczeństwa. Do takich właśnie działań należą interwencje wobec osób w kryzysie psychicznym lub zachowujących się w sposób nieprzewidywalny i agresywny. Zidentyfikowanie zagrożeń w tym zakresie, a także wypracowanie zasad współdziałania i doskonalenia procedur to intencja organizatorów kolejnej edycji konferencji naukowo-dydaktycznej, która w dniach 16-17 czerwca odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie.

Interwencje wobec osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz wykazujących zachowania niestandardowe należą do najtrudniejszych i najbardziej wymagających obszarów policyjnej służby. Nieprawidłowa ocena, czasem bardzo dynamicznych sytuacji oraz użycie niewspółmiernych sił i środków podczas interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi naraża całą policyjną formację na krytykę społeczną i zarzut, że jest „słaba wobec silnych i silna wobec słabych”.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, aby interweniować szybko, mądrze i skutecznie policjanci w interdyscyplinarnym gronie spotykają się z przedstawicielami świata nauki, wymiaru sprawiedliwości, środowiska medycznego oraz innych podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W dniach 16-17 czerwca w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie odbędzie się kolejna edycja konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania”.

Konferencję zainauguruje wystąpienie nadinsp. Tomasza Olczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Organizatorzy zdecydowali, że konferencja zostanie podzielona na 5 paneli tematycznych:

systemowy

medyczny

współpraca międzyinstytucjonalna i aspekty prawne

taktyczno-szkoleniowy

warsztaty z zakresu taktyki i technik interwencji

Z założenia celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego a praktykami w zakresie tworzenia i rozwijania procedur zapewniających bezpieczeństwo nie tylko osobom, wobec których przeprowadzane są interwencje, ale również samym funkcjonariuszom.

Wśród prelegentów konferencji są: