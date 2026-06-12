Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali „odbieraka” w związku z oszustwem Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj We wtorek 9 czerwca policjanci kryminalni z pruszczańskiej komendy zatrzymali 19-latka, który miał odebrać pieniądze wyłudzone od 52-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego. Zatrzymany usłyszał już dwa zarzuty – oszustwa i usiłowania oszustwa. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat więzienia. Sąd na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim zastosował wobec zatrzymanego 3-miesięczny areszt.

We wtorek 9 czerwca przed południem do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zadzwoniła pracownica jednej z placówek bankowych z terenu miasta. Przekazała informację, że obsługuje właśnie klienta, od którego ktoś prawdopodobnie chce wyłudzić pieniądze.

Dyżurny natychmiast skierował na miejsce funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego. Policjanci w rozmowie z 52-letnim mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego ustalili, że dzień wcześniej, 8 czerwca, zadzwoniła do niego osoba, która podała się za pracownika banku i poinformowała, że ktoś rzekomo wziął na jego dane kredyt. Tę informację miał dodatkowo uwiarygodnić kolejny rozmówca - mężczyzna, który podał się za policjanta. Przestępcy namówili 52-latka do wzięcia kredytu w celu, jak to określili „wyzerowania zdolności kredytowej”, co miało rzekomo ochronić mężczyznę przed oszustami. Mieszkaniec powiatu gdańskiego zaciągnął kredyt w banku w kwocie 110 tysięcy złotych, które to pieniądze przekazał osobom wskazanym przez rozmówców.

Następnego dnia rano znowu zadzwonił telefon 52-latka. Rozmówcy po raz kolejny chcieli nakłonić mężczyznę do zaciągnięcia kredytu. Tym razem w kwocie 90 tysięcy złotych. Jednak dzięki czujności pracownicy banku nie doszło do tego.

Policjanci po zebraniu tych informacji zorganizowali szybką akcję, podczas której zatrzymali mężczyznę, tzw. odbieraka. Zatrzymany 19-latek przyjechał odebrać pieniądze 52-latka. Okazało się, że dzień wcześniej również odebrał od pokrzywdzonego pieniądze.

19-latek został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Policjanci, pracując nad tą sprawą zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie dwóch zarzutów – oszustwa i usiłowania oszustwa.

Sąd na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim zastosował wobec zatrzymanego 3-miesięczny areszt.

Oszustwo, jak i usiłowanie oszustwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają:

pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta ani tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS,

nie polecają wypłacania środków i przekazywania ich innej osobie w celu „ochrony”,

nie polecają instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta,

nie polecają przelania środków bankowych na wskazane przez konsultanta konto.

Jeżeli nie jesteś pewien z kim rozmawiasz, pójdź do placówki danego banku i tam porozmawiaj z pracownikami banku. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować Policję!