Kierowca VW i jego pasażer uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanej kobiecie Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Poważne konsekwencje czekają 27-letniego kierowcę VW i jego 47-letniego pasażera, którzy wczoraj przed Łebunią uczestniczyli w wypadku drogowym. Obaj mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy 62-latce kierującej Fordem, z którym się zderzyli.

W czwartek (11 czerwca) po godzinie 8.00 rano dyżurny lęborskiej Policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 214 pomiędzy Osowem Lęborskim i Łebunią, gdzie zderzyły się ze sobą VW i Ford.

Z relacji świadków wynikało, że kierowca VW i jego pasażer uciekli z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy zakleszczonej w Fordzie kobiecie. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci, zespół ratownictwa medycznego i straż pożarna. Strażacy wydostali z Forda poszkodowaną 62-latkę z powiatu lęborskiego, która z podejrzeniem licznych złamań została przewieziona do szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wstępnie ustalili jego przebieg i rozpoczęli poszukiwania uciekinierów.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący VW Golfem przed Łebunią nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na łuku zjechał na przeciwległy pas, zderzając się z jadącym z przeciwnej strony Fordem Kugą. Mężczyzna i jego pasażer o własnych siłach wyszli z VW i nie interesując się tym, co się dzieje z innym uczestnikiem wypadku uciekli, pozostawiając na miejscu auto.

Policjanci w wyniku pracy operacyjnej ustalili, kto mógł poruszać się VW i po mniej więcej trzech godzinach poszukiwań funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali przy ścianie lasu pomiędzy Osowem i Cewicami 27-latka podejrzewanego o kierowanie autem. To mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, który nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu. Badanie alkotestem i narkotestem nie wykazało, by mężczyzna był nietrzeźwy. Niemniej jednak pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Potem mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kilkadziesiąt minut później w lesie w okolicy Maszewa Lęborskiego pies służbowy doprowadził przewodnika do drugiego z uciekinierów – 47-letniego mieszkańca gminy Nowa Wieś Lęborska, który próbował chować się za drzewami. Mężczyzna w wypadku odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala.

Policjanci nałożyli na 27-latka mandaty karne za wykroczenia w ruchu drogowym w łącznej kwocie 9 tysięcy złotych, a dziś śledczy przedstawią mu zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego i nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Następnie mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zapadną decyzje w kwestii zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych. Odpowie też za prowadzenia pojazdu pomimo braku uprawnień. Za nieudzielenie pomocy 62-latce będzie też odpowiadał 47-letni pasażer VW.