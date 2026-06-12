Rozmowa z #Superdzielnicowym 2026 - mł. asp. Krzysztofem Kuczmerą Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Choć minął ponad tydzień od finału ogólnokrajowego konkursu #Superdzielnicowy 2026 na Opolszczyźnie, to emocje jeszcze nie opadły. Zwłaszcza w Gminie Ujazd, gdzie na co dzień służbę pełni #Superdzielnicowy 2026 mł. asp. Krzysztof Kuczmera. Jakie są największe osiągnięcia policjanta? Które wydarzenia ze służby najbardziej utkwiły w jego pamięci? Co daje funkcjonariuszowi tytuł #Superdzielnicowego? Na te i inne pytania odpowiadał mł. asp. Krzysztof Kuczmera na antenie Radia Opole.

W ubiegłym tygodniu w malowniczym Zamku w Mosznej odbyła się uroczysta gala konkursu #SuperDzielnicowy 2026. Wybór Opolszczyzny na finał ogólnokrajowego konkursu nie był przypadkowy. To właśnie policjant z województwa opolskiego, mł. asp. Krzysztof Kuczmera z Posterunku Policji w Leśnicy, zdobył statuetkę #SuperDzielnicowego 2026, pokonując policjantów z całego kraju.

Zwycięzca, oprócz statuetki i tytułu, otrzymał voucher uprawniający do zagrania roli w jednym z odcinków serialu "Dzielnica Strachu". Szczegóły na temat wydarzenia możecie przeczytać w artykule Policjant z Opolszczyzny #SuperDzielnicowym 2026.

Dziś mł. asp. Krzysztof Kuczmera spotkał się z redaktorami "Radia Opole", by opowiedzieć o swoich osiągnięciach zawodowych. Posłuchajcie wywiadu z #Superdzielnicowym 2026.

( KWP w Opolu / kp)

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